Gerard Piqué è sicuro: “Tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi scelgo Leo”

Gerard Piqué ha parlato in conferenza dal San Paolo alla vigilia di Napoli-Barcellona. “È la prima volta qui per noi, è sempre una bella cosa, nuova, piace alla squadra provare cose nuove. Il Napoli è migliorato molto nelle ultime partite, non ha iniziato bene ma è migliorato molto e sarà complicato. Hanno battuto Juventus, Liverpool, sta avendo bei risultati e bisogna fare attenzione. Noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo, al campo, al risultato. Come giocatori dobbiamo vincere e fare il meglio nel terreno di gioco. La cosa importante è pensare alla partita, non ad altre cose, anche perché il Napoli è in grande crescita. Qui bisogna avere paura di tante cose, non ha iniziato bene ma sta crescendo, ha ottimi giocatori come Milik, Insigne, Mertens, ci può dare problemi se andiamo in campo con una mentalità non buona. Noi proveremo ad imporre il nostro gioco, è importante segnare. Di Maradona si sa tutto, è unico nella storia del calcio, ha dato molto allo sport, è passato da noi, poi qui, sarà ricordato per sempre. Se mi chiedi tra lui e Leo è la domanda del milionario, io che ce l’ho vicino scelgo la regolarità di Leo per tanto tempo a questo livello”.

“Se ho parlato con Messi di Napoli? Veramente no, sicuramente sarà contento di giocare in uno stadio nuovo, ricco di storia. Conta la qualificazione, non la storia e la tradizione, pensiamo ad un buon risultato. Un suo approdo al Napoli? Nel calcio non si può mai dire, ma credo sia difficile. Chiedilo a lui però, è lui che decide”, ha aggiunto il difensore.