Genoa-Napoli, probabili formazioni Sky: Goran Pandev titolare

La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a intuire le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Genoa-Napoli, in programma oggi mercoledì 8 luglio alle 19:30 a Marassi. La difesa vedrà presente Nikola Maksimovic insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Elseid Hysaj. In porta, ancora una nuova chance per Alex Meret. Torna titolare Stanislav Lobotka a centrocampo, affiancato da Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Anche Lorenzo Insigne, tra gli elementi più utilizzati in queste settimane, viene dato per titolare. Turno di riposo per José Callejon, nonostante il goal contro la Roma. Ci saranno Dries Mertens e Matteo Politano a completare il tridente, assente quindi Arkadiusz Milik. Tra le fila del Genoa spicca invece la presenza dell’ex Goran Pandev, insieme a quella di Valon Behrami.

Probabili formazioni Sky Sport

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti, Pandev.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano.