Gennaro Iezzo non ci sta: “Il Napoli è l’unica squadra che fa turnover tra i portieri”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, è intervenuto l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo. Inevitabile un commento sui portieri del Napoli e sulla continua alternanza tra Alex Meret e David Ospina: “Il turnover per i portieri non è mai servito nel calcio. Il Napoli è l’unica squadra che fa turnover tra i portieri ma è una cosa negativa perché il portiere ha bisogno di continuità. Per me Meret dovrebbe giocare sempre. L’alternanza dei portieri può mettere in crisi anche la difesa. Si crea confusione. Si creano dei sincronismi necessari che vengono meno quando ci sono dei cambi in porta”. Invero, questo turnover era partito già dai tempi di Carlo Ancelotti. Rispetto ad allora, però, Alex Meret sembra aver perso smalto e soprattutto fiducia. Il giovane italiano è in ballottaggio con Pierluigi Gollini dell’Atalanta per la maglia da terzo portiere dell’Italia a Euro 2020, ma attualmente rischia di perdere la Nazionale.