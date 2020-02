GAZZETTA – “Napoli, il lavoro di Gennaro Gattuso oggi è discutibile”

“Quanto conta Conte!” e Juve, le idee di Sarri non passano” sono alcuni dei titoli in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Approfondimento sulla lotta per lo scudetto che mai come quest’anno è avvincente e può riservare sorprese. La Juventus di Maurizio Sarri non brilla, mentre Lazio e Inter ne stanno approfittando. L’egemonia bianconera che va avanti dal 2012 può essere spezzata. Di spalla si parla dell’ennesimo ko di Douglas Costa, ma anche di tutti i numeri di Luis Alberto. In basso si legge: “Calvario Pavoletti: il ginocchio fa ancora crac” per una ricaduta che non ci voleva per l’ex Napoli che era vicino al rientro dopo la rottura del crociato.

Qualche parola anche sulla situazione del Napoli e di Gennaro Gattuso. “La Coppa Italia resta l’obiettivo più alla portata e la strada più corta per ritrovarsi in Europa. La sua ambizione di far nascere un progetto tecnico va comunque coltivata, ma non si può procedere a intermittenza. Il suo lavoro, oggi, è discutibile, come le scelte fatte contro il Lecce”.