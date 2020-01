GAZZETTA – “Napoli e Milan le grandi delusioni”

“Muscoli Juve, Ronaldo forma Champions!” è il titolo principale della prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per l’ennesima volta il portoghese è in vetrina dopo le recenti prestazioni. Occhio anche al mercato col probabile scambio tra Inter e Roma: Matteo Politano in giallorosso e Leonardo Spinazzola in nerazzurro. Si parla anche di Nicolò Zaniolo, appena operato al crociato

La rosea ha anche stilato il pagellone d’andata alle 20 squadre di Serie A. Inevitabilmente, una delle grandi delusioni del campionato è proprio il Napoli. “Non ci piove, Napoli e Milan le grandi delusioni. Allenatori cacciati. Napoli: 20 punti in meno, spogliatoio ammutinato. Tra i più peggiorati per media voto: Koulibaly, 5,53, l’eroe di un quasi gol-scudetto”. Adesso i partenopei hanno persino meno punti in classifica dei rossoneri e rischiano grosso. Dal punto di vista aritmetico non è esclusa nemmeno una lotta per la salvezza. Serve mettere in cascina punti al più presto.