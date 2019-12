GAZZETTA – Mertens vuole restare

Dries Mertens vuole restare a Napoli. Ne è sicura anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica la prima pagina a Ibrahimovic, ma spiega anche la preferenza del belga. “Per questo motivo ha detto no al Borussia Dortmund che l’avrebbe voluto già a gennaio, magari pagando la clausola di 10 milioni prevista nel suo contratto. Il suo no è parso deciso, ma c’è ancora un pò di tempo, eventualmente, per rivedere la propria posizione anche perché il dialogo con il Napoli s’è fermato e, difficilmente, continuerà se il giocatore non accetterà l’offerta del presidente De Laurentiis, ovvero, rinnovo per altre due stagioni a 4 milioni all’anno con qualche eventuale bonus”.

Ci sono però delle complicazioni. “L‘attaccante belga vorrebbe che gli venisse riconosciuto il costo del cartellino e chiede almeno 5 milioni oltre al biennale. Ed è su questo punto che la trattativa col suo procuratore s’è interrotta, perché il club non ha alcuna intenzione di cedere. L’impressione è che Mertens arriverà a fine stagione, dopodiché si sistemerà altrove anche se Gattuso sta spingendo per farlo restare”, si legge sul quotidiano.