GAZZETTA – Intervista ad Alessandro Del Piero: “In Italia la Juve è il meglio”

La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi con l’intervista a un grande campione in prima pagina: “Del Piero: ‘Inno alla Joya’. Dentro l’uovo di Ale: ‘Dybala non deve porsi limiti. In Italia la Juve è il meglio’. E sul calcio dopo la crisi: ‘Costi equilibrati e più show'”. Nel taglio basso spazio anche alle due milanesi. Riguardo ai nerazzurri, un’analisi su uno dei suoi top player dal titolo: “Anti CR7? No, riserva. Inter, così ora Eriksen deve convincere Conte”.

Per i rossoneri, invece, il problema è capire chi sarà l’allenatore del futuro: “I due partiti del Milan. Ibra e Rebic tra i piolisti. Leao aspetta Rangnick”, con idee diverse della squadra che potrebbero così contrapporsi nella scelta del tecnico. Spazio, infine, anche a una delle pagine storiche del calcio italiano, esattamente di 50 anni fa: “Gli eroi dello scudetto: ‘Il Cagliari e Gigi Riva, la nostra isola del tesoro'”. Una delle più belle imprese della storia della Serie A.