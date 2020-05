GAZZETTA – Il Napoli vuole provare a qualificarsi in Champions League: patto con Gennaro Gattuso

in

“Fiorentina e Sampdoria: ripartenza shock”: sono 6 i positivi tra i viola (3 giocatori e 3 dello staff) e 4 blucerchiati. I test effettuati dalle due società prima della ripresa degli allenamenti hanno fornito questi risultati. La Gazzetta dello Sport di oggi si dedica quindi a questo oltre che al protocollo per la ripresa all’esame di Giuseppe Conte. I dubbi degli scienziati sul modello tedesco e sulla disponibilità dei tamponi.

A Napoli, intanto, si stringe un patto per provare l’impresa della qualificazione in Champions. La rosea parla di un sogno covato all’interno dello spogliatoio azzurro, una sorta di accordo fra Gennaro Gattuso e la squadra nel caso di ripresa del campionato. “Non è follia pensare che il Napoli consideri il finale di stagione come opportunità di rilancio, un rilancio che ha anche un obiettivo: il quarto posto e, dunque la zona Champions. Ci sono 9 punti tra il Napoli e l’Atalanta, di mezzo la Roma a quota 45”.