GAZZETTA – “Gabriel sta trattando con l’Arsenal, ma non c’è ancora la firma”

“Conte, chi rompe paga”, titola La Gazzetta dello Sport oggi in apertura di prima pagina. Martedì la verità sul futuro del tecnico, con l’incontro tra Antonio Conte e la proprietà nerazzurra: il club partirà per confermarlo, ma l’allenatore è pronto a lasciare l’Inter. Sul tavolo della discussione dunque i due anni di contratto rimanenti, con la risoluzione che appare una soluzione probabile: se così dovesse essere, ecco già pronta la soluzione che porta a Massimiliano Allegri.

In casa Napoli, intanto, dopo averlo praticamente bloccato nell’ambito dell’affare Victor Osimhen, si punta ancora Gabriel. Il difensore del Lille, infatti, sta trattando con l’Arsenal e l’operazione sembra ormai in discesa, anche se ancora non ci sono state le firme. Per questo il Napoli potrebbe sperarci ancora, come sottolinea la rosea: “Gabriel sta trattando con l’Arsenal, ma non c’è ancora la firma. Ed un barlume di speranza resta ancora vivo anche se bisogna cedere Koulibaly”.