GAZZETTA – “CR7 non basta più. Super Verona, ricaduta Sarri”

“Derby Kolossal” è il titolo di apertura presente in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Si sottolinea come dopo la sconfitta della Juventus nel match contro il Verona il derby di Milano possa valere il primato in classifica per l’Inter, che si ritroverebbe a pari punti proprio con i bianconeri. I due volti in copertina sono quelli dei due bomber. Da un lato Romelu Lukaku, dall’altro Zlatan Ibrahimovic, i due attaccanti pronti a dare spettacolo per perseguire i rispettivi obiettivi. Per il Milan è ancora aperta la corsa all’Europa, persino quella alla Champions League. Nell’anticipo di ieri sera la Juventus ha perso in casa dell’Hellas Verona dopo essere andata in vantaggio con il solito Cristiano Ronaldo. “Ahi Juve!”, si legge sulla rosea, che poi fa un sunto di quanto accaduto al Bentegodi: “CR7 non basta più. Super Verona, ricaduta Sarri”. Adesso il mister bianconero è sul patibolo mediatico. In molti non credono più in lui.