GAZZETTA – “Boom boom Milan!”, non solo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

“Boom boom Milan!” è il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I rossoneri, dopo aver trovato l’accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, hanno chiuso con il Real Madrid per Brahim Diaz. Inoltre hanno superato l’Inter nella corsa al talento del Brescia Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è ora ad un passo dai rossoneri. La Juventus, invece, è pronta per riportare Moise Kean a Torino. Probabilmente in prestito, con Aaron Ramsey pronto a fare il percorso inverso. Un ritorno importante in bianconero per un ragazzo che solo dodici mesi fa aveva lasciato la Serie A.

In casa Inter Antonio Conte ha chiesto affidabilità ed esperienza a centrocampo, così la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un innesto che possa soddisfare le richieste del tecnico e l’identikit ideale corrisponde al nome di N’golo Kante. Se non dovessero arrivare aperture dai londinesi, ecco che nella lista compaiono i nomi di Thomas Partey del’Atletico Madrid e di Tanguy Ndombele del Tottenham.