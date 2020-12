GAZZETTA – Antonio Conte si gode Romelu Lukaku: forse il miglior numero del 2020

“L’incredibile LukakHulk”. Questo il titolo di apertura di oggi in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Romelu Lukaku è il numero 9 migliore? Nel 2020 in Europa con i nerazzurri ha segnato più goal di Erling Haaland e di Robert Lewandowski. Leader ovunque, gli sponsor adesso se lo contendono e Antonio Conte se lo gode. Ampio spazio dedicato nel taglio alto della prima pagina alle italiane in Champions League con questo titolo: “CR750 gol: è festa bianconera. Una Lazio da grande”. Allo Stadium Dinamo Kiev k.o. 3-0. A Dortmund, invece, è 1-1: Ciro Immobile fa tremare il Borussia. Ora basta un pari per andare agli ottavi

“Stephanie è promossa. Donne arbitro boom in Italia ma non in A”. Questo il titolo che viene dedicato nel taglio alto della prima pagina alla prima storica gara di Champions League diretta da un’arbitra. C’è spazio anche per le altre partite della competizione con il titolo seguente: “Neymar rilancia il PSG e abbatte lo United. Chelsea, Giroud ne fa 4”.