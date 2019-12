Gattuso non cambia le carte in tavola: Callejon e Mertens andranno via dal Napoli

Gattuso non cambia le carte in tavola: il destino di Callejon e Mertens è segnato. Lasceranno Napoli

Antonio Giordano, penna piuttosto conosciuta nell’ambiente partenopeo, ha fatto il punto su come cambieranno le cose dal punto di vista del mercato con l’arrivo di Gattuso. Sull’edizione online de Il Corriere dello Sport, ha specificato che Callejon e Mertens restano nella lista dei partenti. O con un’offerta subito, o in scadenza a giugno. Ma ADL e Giuntoli preferirebbero non lasciarseli sfuggire a zero. Sarebbe una sconfitta importante per i due dirigenti partenopei. Ciò che è sicuro, comunque, è che lo spagnolo ed il belga hanno un futuro lontano da Napoli. Indipendentemente da Ringhio Star.