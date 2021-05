Furio Valcareggi sottolinea: “È strano che Gennaro Gattuso rifiuti di giocare la Champions col Napoli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il procuratore Furio Valcareggi ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso. “A Firenze i tifosi viola sono contenti di questa soluzione. Però niente è stato ancora fatto, l’allenatore Commisso lo deciderà tra stanotte e domani, quando sarà salvo matematicamente. È stato contattato anche De Zerbi, potrebbe anche esserci una sorpresa. È strano che Gattuso rifiuti di giocare la Champions col Napoli, non credo che non si possa ricucire il rapporto col presidente De Laurentiis. Se fossi io non lascerei la Champions che ho conquistato ad un altro”.

“Callejon? Era stato voluto fortemente da Beppe Iachini, che poi è andato via per poi tornare. Mi fa dispiacere vedere un campione come lui che non va mai in campo, lo vedo incredibilmente fuori dai giochi. Callejon ama la città di Firenze, ma forse se non fosse venuto qua sarebbe stato meglio”, ha aggiunto.