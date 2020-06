Fulvio Collovati esalta Gennaro Gattuso: “Mi dispiace per l’allenatore precedente”

in

Dopo l’esito della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, i paragoni tra Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri sono scontati. Il tecnico toscano è ormai inviso all’ambiente bianconero e ha subito lo smacco di perdere un trofeo proprio contro il suo ex Napoli, al quale non ha regalato mai una coppa. Nel corso di “Giochiamo d’anticipo” in onda su Canale 21, anche l’ex campione del mondo Fulvio Collovati ha esaltato il lavoro di Gennaro Gattuso.

“Vederlo nel discorso alla squadra e nei festeggiamenti è stato emozionante. Ha trasformato totalmente la squadra, l’ambiente, si è detto di tutto sull’uomo, ma lui ha avuto un percorso difficile da allenatore, ha fatto la gavetta pur essendo stato un grande giocatore ed ha ricostruito un Napoli preso dalle macerie. Mi dispiace per l’allenatore precedente, ma Gattuso ha rigenerato nello spirito la squadra”. Ormai tutti quanti si stanno rendendo conto del valore umano e tecnico di “Ringhio”.