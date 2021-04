Fernando Llorente ricorda: “A Napoli Carlo Ancelotti era stato chiaro con me”

Fernando Llorente è stato intervistato da Marca e ha parlato sia della nuova esperienza a Udine sia dei trascorsi al Napoli. “Mi avevano parlato molto bene di Udine e della sua squadra, quando mi hanno cercato non ci ho pensato su due volte prima di firmare. Prima di venire qui non mi sentivo bene, quando non scendi in campo per tanto tempo perdi il ritmo-partita. Se a 36 anni sono ancora in campo, è per via di quella splendida sensazione che provo dopo ogni gol. Non aver segnato per un intero anno è stato brutto”.

“Gattuso? Io sono arrivato a Napoli dopo aver parlato con Ancelotti, che mi voleva come centravanti di riserva: era stato chiaro con me, il titolare era Milik e io avrei fatto il suo vice. Poi ho cominciato a trovare la via del gol, così di tanto in tanto sono finito per trovare spazio pure da titolare. Subito dopo il cambio in panchina, è scoppiata la pandemia e alcune cose sono andate diversamente da come speravo. Ho avuto dei problemi fisici, in estate la dirigenza mi voleva vendere. Ho deciso però io di rimanere, perché non vedevo i giusti presupposti per andare via. Mi ha cercato anche il Bilbao. La Juve? E’ un momento difficile, specie dopo 9 anni trascorsi a dominare. L’Inter è molto forte, la Juve sta soffrendo il processo di svecchiamento della rosa. Sarebbe il caso di cambiare qualcosa. Pirlo non ha cominciato con il piede giusto”.