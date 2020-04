Ezequiel Lavezzi insieme all’ex fidanzata dell’amico, la furia di Yanina Screpante: “Non c’è da stupirsi”

In tanti ricordano ancora oggi il nome di Yanina Screpante: più di 8 anni fa la modella argentina, fidanzata con Ezequiel Lavezzi, si sfogò su Twitter dopo una rapina subita a Napoli. Il tweet fu cancellato dopo pochi minuti, ma era già finito sul portale Soccermagazine.it per poi finire in pasto a tutti i media partenopei. Oggi il “Pocho” sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza del Coronavirus con l’attrice Natalia Borges, sua nuova fiamma.

Yanina Screpante è quindi tornata alla carica sottolineando al sito golssip.it un aspetto curioso della relazione: “Conosco Natalia, lei è l’ex fidanzata di un grande amico del Pocho, il nome è Lorenzo. Aveva uno dei migliori ristoranti di Milano e lavorava anche nell’ambiente del calcio. Non c’è da stupirsi che il Pocho faccia così. Stava anche con la ragazza di Nacho Viale, mangiavano insieme, erano super amici. Gli mentiva in faccia, l’ha incontrata in Brasile qualche anno fa e recentemente di nuovo. Comunque, faccia quello che vuole, è un suo problema. Il Karma arriverà”.