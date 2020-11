Dries Mertens ricorda ancora Diego Armando Maradona: “L’ultima immagine che ho è di un uomo che rideva e che amava il calcio”

Dries Mertens, ha ricordato Diego Armando Maradona anche dopo la vittoria del Napoli contro il Rijeka in Europa League, ai microfoni di Sky Sport. “E’ stato un brutto momento. Per me e non posso neanche pensare per tutte le persone che hanno vissuto qui, per tutta Napoli. Diego è stato importante per la società, per la città, per il Sud. Diego ci lascia, ma dobbiamo conservare i bei ricordi. L’ultima immagine che ho di Maradona è di un uomo che rideva e che amava il calcio, che quando toccava il pallone faceva qualcosa di straordinario. Non si può mettere il mio nome vicino al suo. E’ stato bello vederlo”.

“La partita? Non era facile, ma nessuna partita è facile. Tutti pensano che sia facile giocare col Rijeka, ma non lo è. Ora dobbiamo pensare a domenica. E’ difficile da spiegare cosa provo qui. Oggi c’era il Sole, c’era un bel tempo, questo ci fa capire che bisogna andare avanti. Era dura oggi mettere la maglia, ero emozionato. E’ difficile da spiegare”.