Dino Zoff commenta: “Juventus-Napoli? Lì sono tutti cervelloni, decidono una volta in un modo e una volta nell’altro”

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, nonché campione d’Europa e del mondo con la Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Soccermagazine. “Adesso come adesso credo che la Juventus possa recuperare perché la rosa è notevole. Certo, l’Inter è fornita bene, però prima di fare dei pronostici io aspetterei ancora qualche partita. Il Milan sta andando, però la sfida sembrava più tra Inter e Juventus. Vediamo un po’. La sentenza di Juventus-Napoli? Lì sono tutti cervelloni che decidono, quindi io non conosco a fondo la situazione. Decidono una volta in un modo e una volta nell’altro, non voglio metter bocca”.

“Immobile? Credo che anche in Nazionale abbia fatto la sua parte. Certamente, giocando ogni domenica od ogni 3 giorni con la propria squadra qualche possibilità in più di segnare ce l’ha, però credo che anche in Nazionale potrà dire la sua. Balotelli al Monza? Non so se debba ripartire o meno, dipende da lui. È inutile fare tante congetture”, ha aggiunto l’ex estremo difensore. Infine, un commento su Diego Armando Maradona, messo a confronto con i vari talenti italiani che Dino Zoff allenò in Nazionale: “Tanti ricordano solo l’estro, però Maradona era Maradona”.