Ciccio Marolda è dubbioso: “Dries Mertens ha deluso rispetto alle aspettative, non so se rinnovargli il contratto sia la scelta giusta”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto nelle ultime ore il giornalista Ciccio Marolda, che ha detto la sua sul prossimo futuro degli azzurri. “Il Napoli deve necessariamente vincere le ultime quattro partite per andare in Champions League. È un miracolo che, pur essendo stato sconfitto ben nove volte, sia ancora in corsa per la qualificazione. I quattro punti persi nei minuti di recupero con Sassuolo e Cagliari sono sanguinosi e rischiano di pesare tantissimo. Manolas e Rrahmani non hanno mai giocato insieme, dovranno fare del loro meglio per ovviare a questo problema”.

“Sarà fondamentale anche l’aiuto di Fabián Ruiz, che deve abbassarsi in mezzo a loro e migliorare la circolazione della palla. In questa stagione Mertens ha deluso rispetto alle aspettative, non so se rinnovargli il contratto sia la scelta giusta”. Il Napoli è ancora in piena corsa per l’obiettivo stagionale prefissato e il calendario è dalla sua parte.