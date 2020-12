CDS – Napoli, sprazzi di “sarrismo” con il ritorno al 4-3-3

in

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio ancora alla morte di Diego Armando Maradona. Secondo quelle che sono testimonianza che arrivano dall’Argentina, ed in particolare dal legale dell’infermiera che stava accanto al “Pibe de oro”, il campione sarebbe stato “in crisi di astinenza”. Giallo, poi, su quella che sarebbe una caduta avvenuta qualche giorno prima della morte, nella quale l’argentino avrebbe battuto la testa senza venire portato in ospedale.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Napoli, lo stile Sarri è la coperta di Linus degli azzurri”. In questo viaggio alla ricerca di se stesso, attraverso riflessioni e cambiamenti, Gennaro Gattuso ha scelto di fermarsi e tornare indietro, riprendendosi il calcio che più gli piace. Il 4-3-3 riporta ad un’epoca gioiosa, densa di tagli e sovrapposizioni. C’è del “sarrismo” che avanza, un inseguimento non del passato, ma della natura stessa di una squadra che sa starci benissimo sotto la propria coperta di Linus. C’è un Napoli che è nato lo scorso dicembre proprio per esibire quell’indole un po’ scugnizza.