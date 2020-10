CDS – Napoli, questo gioco non si vedeva al San Paolo dai tempi di Maurizio Sarri

“Napoli stellare, Lozano show. Inter e Juve sgonfiate” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Grande vittoria della squadra di Gennaro Gattuso contro l’Atalanta, mentre le due squadre per molti tra le favorite al titolo deludono. Dopo il 4-1 rifilato all’Atalanta, la stampa nazionale tiene in considerazione sul serio anche il Napoli. Per i risultati e anche per il gioco, elogiati dal fondo di Alberto Dalla Palma.

“Dal punto di vista dell’organico occhio al Napoli, che con Bakayoko ha davvero completato una squadra fisica e spettacolare: Politano, Insigne (assente con l’Atalanta), Mertens, Lozano, Osimhen e Petagna sono attaccanti così forti e diversi che Gattuso può davvero sognare in grande. Straordinaria la vittoria azzurra contro l’Atalanta, battuta nel primo tempo. Gattuso ha spento la macchina perfetta di Gasperini e a lungo l’ha anche umiliata con un gioco che non si vedeva al San Paolo dall’epoca del vero Sarri”.