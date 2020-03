CDS – Napoli, continuano gli allenamenti a distanza via Skype

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus. Si parla dei calciatori che, come riportato dalla nota AIC, sarebbero pronti a scendere nuovamente in campo una volta passata la quarantena. Spazio, poi, all’intervista all’ex portiere azzurro Pepe Reina che ha raccontato l’esperienza avuta di recente con il Covid-19: “Ho avuto paura, non respiravo più. Sto bene ma non è stato facile. Napoli di Sarri squadra irripetibile”.

Il Napoli non si è sbilanciato sulla ripresa degli allenamenti che sono stati sospesi fino a data da destinarsi. Il club ha fatto consegnare ai calciatori cyclette e tapis roulant per continuare a conservare la forma. Tramite Skype, inoltre, vengono monitorate le sedute quotidiane. Previsto infatti un collegamento al giorno: dall’altra parte dello schermo c’è sempre Gennaro Gattuso o un componente dello staff. Nel dubbio che si possa tornare a giocare da un momento all’altro non appena sarà tutto finito, meglio giocare di anticipo.