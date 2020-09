CDS – Napoli, Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic verso la Roma per prendere Cengiz Under e Jordan Veretout

L’asse Napoli-Roma si fa sempre più caldo sulla strada del calciomercato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport si prospetta infatti una doppia operazione che potrebbe prendere corpo proprio nelle prossime ore. Sono due i nomi che compongono un quadro potenzialmente interessante. Lo scambio che si starebbe preparando tra i due club prevederebbe il passaggio in giallorosso di Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic, entrambi in scadenza nel 202. Al Napoli approderebbero così Cengiz Under, Jordan Veretout e il giovane Alessio Riccardi, nonostante alcune voci abbiano già allontanato quest’ultimo dalla maglia azzurra. Un’operazione che, se andasse in porto, garantirebbe anche l’ingresso in casa partenopea del centrocampista giallorosso in cima alla lista di Cristiano Giuntoli ormai da diverso tempo.

In prima pagina si parla anche del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan e dell’appello di Gabriele Gravina sulla riapertura degli stadi. Infine, il Manchester City si fa avanti per Lionel Messi: 500 milioni sul piatto.