CDS – Napoli, Arkadiusz Milik avrebbe accettato la Roma

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato e la cessione di Allan diretto verso l’Everton: 30 milioni entreranno nelle casse del Napoli e proprio con quei soldi si tenterà l’assalto a Jeremie Boga. Spazio, poi, anche ad Arkadiusz Milik con il polacco che avrebbe accettato la destinazione Roma: affare ancora da limare tra i club, mentre si discute ancora su quello che sarà l’ingaggio dell’attaccante in giallorosso.

In dubbio anche il futuro di Nikola Maksimovic. Fino a qualche settimana fa il rinnovo del difensore con il Napoli sembrava cosa fatta. In seguito, però, la situazione è cambiata. Il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il Napoli e lo ha ribadito al suo agente. Senza il rinnovo il Napoli potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi della cessione. Il difensore piace soprattutto in Inghilterra, ma gli azzurri vogliono pensarci bene prima di liberarsene eventualmente. Sono già diversi i nomi in uscita.