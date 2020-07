CDS – Il goal di Eljif Elmas in Genoa-Napoli era da annullare

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio in taglio alto al Napoli e ala vittoria degli azzurri contro il Genoa. “Il Napoli del futuro è a trazione europea”. Un vero peccato non aver avuto questo rendimento sin da inizio stagione. Troppi punti persi per strada hanno pregiudicato gli obiettivi. Spazio poi alla corsa Scudetto, con quattro squadre racchiuse in pochi punti e sette giornate per decidere la stagione.

Per la moviola del giornale, la rete di Eljif Elmas a Genova, sul risultato di zero a zero, era da annullare. Si legge testualmente: “Al momento del tiro di Manolas, Elmas è in fuorigioco, Calvarese fra i vari controlli, scova questo tocco con il dorso della mano sinistra larga, a quel punto nessun dubbio: gol da annullare”. In sintesi, per il quotidiano è stato bravo il Var a ravvisare questa irregolarità rivedendo i replay della convulsa azione.