CDS – Il Barcellona si arrabbia col Napoli per i biglietti

“Voglio un altro calcio“. Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Commisso trovano ancora spazio sulla pagina pagina del Corriere dello Sport. In taglio alto ecco la Lazio: “Attacco all’Inter” e focus sulla gara di stasera, recupero della sfida contro il Verona. “CR7, l’amico ingombrante di Maurizio” è invece il titolo dedicato alla Juventus. Spazio anche al Brescia che cambia allenatore: “Salta Corini, arriva Lopez”.

Per quanto riguarda il Napoli, si parla dei biglietti per la sfida col Barcellona al Camp Nou. Al club catalano pare non sia andato giù il prezzo di 70 Euro stabilito per il settore ospiti al San Paolo. Cosi ha voluto ricambiare con la stessa moneta anche per il match al Camp Nou: per i supporters partenopei assistere al match in terra spagnola costerà allo stesso modo 70 Euro. Intanto, a Castel Volturno stanno rientrando i vari infortunati che si renderanno subito utili per la seconda metà di stagione.