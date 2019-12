CDS – “Guardiola contro Ancelotti duello all’ombra di Klopp”, Napoli ignorato in prima pagina

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le vicende della Roma parlando dell’acquisto del club giallorosso da parte del miliardario americano Dan Friedkin. Sono diverse le strategie per risollevare la società e per il rilancio sportivo finanziario e commerciale. Intanto, sui social molti tifosi esultano per l’imminente addio di James Pallotta, il presidente ritenuto responsabile degli allontanamenti di Daniele De Rossi e Francesco Totti. Spazio anche al mercato, con la Juventus che ha messo le mani su Kulusevski nell’ambito di un’operazione che vedrà muoversi più di 40 milioni di Eurio.

In basso, invece, si parla di Carlo Ancelotti e della sfida del 1° gennaio contro il Manchester City di Pep Guardiola, in Premier League. I “citizens” non stanno conducendo una bellissima stagione e l’ex allenatore del Napoli vuole contribuire a rovinarla, mentre fra i tifosi azzurri c’è già chi lo rimpiange sui social. Non tutti, ad ogni buon conto, faranno il tifo per il “re di coppe”.