CDS – Gattuso: “Non sono qua per i soldi”

Oltre un’ora e mezzo quotidiana di allenamento: Rino Gattuso non vuole fare sconti e vuole assolutamente vincere l’ultima partita prima della sosta natalizia. Il Napoli giocherà a Sassuolo domenica sera e l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato dei metodi di allenamento del nuovo tecnico azzurro.

“Io credo in voi perché voi siete una grande squadra e qui c’è gente che negli ultimi anni ha fatto la storia di questa società. Non guardiamo la classifica. Io non sono qua per i soldi, ma perché sono convinto si possa fare bene in un club che ha dimostrato di essere forte”, avrebbe detto Gattuso ai calciatori nelle ultime sedute. D’altro canto, l’ex Milan si gioca molto con questa avventura al Napoli. La sua carriera da allenatore non è ancora decollata del tutto e dopo l’esperienza sulla panchina rossonera deve cercare di riabilitarsi al meglio. Quella napoletana è probabilmente una delle responsabilità più grandi della sua vita calcistica.