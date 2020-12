CDS – Errori arbitrali il Napoli-Real Sociedad: protagonista Hirving Lozano

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport dedica l’intera prima pagina a Paolo Rossi, bomber del Mondiale ’82 vinto dall’Italia in Spagna. La scomparsa dell’ex attaccante della nazionale italiana ha scosso tutto il mondo del calcio che piange uno dei suo campioni. Cosi anche il quotidiano omaggia Paolo Rossi, che scritto la storia della nostra nazionale e non solo: “Il migliore”, il titolo che compare in calce alla sua foto.

Per quanto riguarda il Napoli, si critica aspramente l’arbitraggio della partita con la Real Sociedad, la prima disputata nello stadio Diego Armando Maradona. Voto 5 per il direttore di gara, bocciato nettamente dal Corriere dello Sport, che scrive: “Il fallo di Zubeldia su Lozano lanciato a rete, non ravvisato, era da espulsione: errore grave. Meglio nella scelta del giallo da sventolare in faccia a Le Normand dopo il fallo al limite ancora sul Chucky”. Nonostante tutto, il Napoli ha passato il girone come primo classificato.