CDS – “Ciascuna squadra abbia un numero limitato di richieste del Var”

Il Corriere dello Sport di oggi propone l’utilizzo del Var sulla base dell’iniziativa delle squadre. Una soluzione utile per evitare le polemiche per i clamorosi errori che hanno contraddistinto anche l’ultimo turno di campionato. “La proposta che formuliamo si ispira a due principi. Da una parte garantire alle squadre l’esercizio di un diritto di azione e tutela in costanza del gioco, oggi del tutto assente. Dall’altra rafforzare il primato e l’insindacabilità della decisione arbitrale, oggi contesa tra chi l’assume in campo e chi la controlla dallo schermo del Var. In concreto proponiamo che ciascuna squadra abbia un numero limitato di richieste di verifica da avanzare. Due per tempo, o tre nell’arco dell’intera gara. Una volta attivata la richiesta, l’arbitro avrebbe l’obbligo di visionare le immagini oggetto di contestazione, e di confermare, o piuttosto modificare, la decisione assunta in assoluta indipendenza”. Chissà se qualcuno dai piani alti ci penserà su o la vedrà solo come una provocazione…