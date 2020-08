CDS – Cengiz Under sempre più vicino al Napoli

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio anche al Napoli, in vista del match di sabato sera contro il Barcellona. Lorenzo Insigne resta ancora in dubbio, ed ecco che Gennaro Gattuso è pronto ad affidarsi prevalentemente a Dries Mertens. Spazio poi alla Roma e alla nuova proprietà di Dan Friedkin, arrivata quasi in concomitanza all’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia.

Le strade di Napoli e Roma potrebbero incrociarsi sul mercato. Si parla di un futuro in azzurro per il turco Cengiz Under. Secondo quando scrive il quotidiano ci sono pochi dubbi sulla prossima destinazione dell’esterno, ormai destinato all’addio ai giallorossi. “Under andrà al Napoli salvo ribaltoni”, scrive il giornale, che spiega anche dopo il cambio di proprietà i capitolini saranno costretti a cedere degli elementi per consentire alle casse del club di ritrovare equilibrio. Quello di Cengiz Under, comunque, non è un nome che fa impazzire i tifosi partenopei.

