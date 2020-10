CDS – C’è Polonia-Italia: Roberto Mancini si affiderà a Ciro Immobile o a Moise Kean?

in

Sono tanti gli spunti che arrivano dalla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. Il noto quotidiano si sofferma su alcuni degli argomenti più caldi del momento. Ecco i titoli dell’ultima edizione: “Il calcio si blinda. Due casi nell’Under 18 della Roma: altri tamponi, slitta la ripresa di Fonseca. Inter, tutti negativi nel maxi-ritiro. Milan, Ibra in campo: vuole il derby”. L’ombra del Coronavirus minaccia ancora il calcio italiano. Pensare di onorare del tutto il calendario ormai sembra un’utopia. Stavolta la soluzione dei playoff tanto decantata in primavera potrebbe diventare realtà.

E ancora: “Sinisa e Arianna, il tango della vita. Ieri sera il tecnico del Bologna a Ballando con le stelle”. Infine, spazio alla Nazionale azzurra: “Mancini: sto con Ciro. La sfida più attesa tra Lewandowski e Immobile, rivali per la Scarpa d’Oro”. L’Italia scenderà in campo contro la Polonia per confermare l’attuale primo posto nel raggruppamento della Nations League. Possibile la presenza di Moise Kean dall’inizio.