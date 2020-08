Caso Lionel Messi: in Spagna considerano ancora valido il contratto col Barcellona

La Liga ha emesso un comunicato ufficiale in merito al caso di Lionel Messi. In Spagna, infatti, considerano ancora valida la clausola da 700 milioni di Euro presente nel contratto del fenomeno argentino. Il rischio è chiaramente quello di andare in tribunale. “In relazione alle differenti interpretazioni (alcune contraddittorie tra loro) pubblicate negli ultimi giorni in distinti mezzi di comunicazione, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi col FC Barcellona, LaLiga considera conveniente chiarire che, dopo aver analizzato il contratto del giocatore col suo club, il contratto si trova attualmente in vigore”.

Insomma, La Liga non effettuerà la procedura di visto per l’allontanamento del giocatore dalla federazione se non verrà pagato l’importo di detta clausola. Lionel Messi non può scappare da Barcellona. Nella giornata di oggi il campione non si è presentato al primo appuntamento pre-stagionale e la situazione rischia di peggiorare. Manca poco all’inizio del nuovo campionato. Dove giocherà Lionel Messi?