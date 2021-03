Carlo Alvino sottolinea: “Serata magica per Lorenzo Insigne, il giocatore italiano che segnato di più nel 2021”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli contro il Bologna, sottolineando l’importanza della prestazione di Lorenzo Insigne, spesso finito sul patibolo mediatico durante questa stagione. “Un capitano c’è solo un capitano… Serata magica per Lorenzo Insigne, il giocatore italiano che segnato di più nel 2021. Una doppietta per staccare Cavani nella classifica all time e per prendersi il Napoli sulle spalle. Un vero trascinatore. E’ lui l’uomo in più di Gattuso”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Vittoria sofferta ma legittima e arrivata mostrando trame di gioco interessanti. Osimhen torna a fare gol (quello per cui era stato preso) e si candida per un gran finale di stagione. Ora si aspettano gli altri rientri dall’infermeria, c’è bisogno di unità dentro e fuori. Solo così si raggiungono i traguardi. Avanti con coraggio e un pizzico di ottimismo”, ha aggiunto il giornalista. Adesso il Napoli non può più permettersi passi falsi. Tra la rispolverata vena del capitano e il ritorno di Victor Osimhen, bisogna portare a casa più punti possibili.