Carlo Alvino è fiducioso: “Il Napoli ha sbagliato poche cose in questi dieci anni”

Carlo Alvino, giornalista di punta di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Radio Goal”. “Il Napoli ha sbagliato poche cose in questi dieci anni, dimostrando di saper fare calcio nonostante sia dotato di poche figure professionali. La vera sfida di De Laurentiis per il prossimo decennio è quella di riuscire a fare calcio a grande livello”.

Carlo Alvino è abbastanza fiducioso sul Napoli del presente e del futuro. Le chiacchiere di mercato non sembrano preoccuparlo, anche se la rosa presenta chiaramente delle carenze. “Gattuso non vuole un regista classico. Vuole uno capace di palleggiare, ma bravo anche a distruggere le trame degli avversari, inserendosi nelle verticalizzazioni per rubare il pallone”, ha aggiunto il giornalista. Cristiano Giuntoli sta continuando a sondare nomi e a trattare. Dopo Capodanno si entrerà nel vivo e gli azzurri dovranno evitare di ridursi all’ultima giornata per un colpo.