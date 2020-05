Calciomercato Napoli, ultimatum di Aurelio De Laurentiis per Dries Mertens: 4,5 milioni per 2 anni

Dries Mertens deve prendere una decisione sul suo futuro. L’edizione odierna de Il Mattino riferisce quanto che ormai la trattativa con il Napoli è agli sgoccioli. “Quello di De Laurentiis è stato un aut-aut: prendere o lasciare. 4,5 milioni di Euro per 2 anni, più un piccolo bonus alla firma. A De Laurentiis non piace questo clima pro-rinnovo: è uno che ama decidere da solo, senza subire pressioni. Ovvio, altrove c’è chi offre di più. E il belga, per questo, tentenna: da una parte c’è Gattuso, un tecnico che in sei mesi ha imparato a stimare e con cui è sicuro di poter tornare ai fasti vissuti con Sarri”.

“Dall’altra parte quella offerta, non proprio irrinunciabile, fatta calare dal Napoli per trattenerlo in azzurro. Ecco, in questo limbo si muove l’Inter con decisione. Ma l’Inter è la seconda scelta di Mertens, se dovesse saltare l’intesa con il Napoli. Insomma, bisogna ancora attendere per capire il destino di Mertens”, si legge sul quotidiano.