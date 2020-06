Calciomercato Napoli, stavolta il ritorno di Edinson Cavani è possibile: ci sono contatti

in

Edinson Cavani e il Napoli: da anni i tifosi sognano il ritorno del “Matador” che ha lasciato la piazza azzurra nell’ormai lontano maggio 2013. Ancora oggi l’attaccante viene nuovamente accostato al club partenopeo. Secondo quanto riportato dal portale francese Le 10 Sport, l’entourage del giocatore uruguaiano avrebbe avuto contatti proprio con il Napoli in vista della fine del rapporto con il Paris Saint-Germain. Le soluzioni per Edinson Cavani sono diverse, con l’Atletico Madrid che resta alla finestra e l’Inter accostata proprio negli ultimi mesi all’attaccante. Sembra, però, che al momento anche Aurelio De Laurentiis sia pronto a tornare alla carica, con l’intenzione di offrire un contratto importante al suo ex giocatore.

“Ascolteremo e valuteremo tutte le opzioni”, parola di Walter Guglielmone, agente di Edinson Cavani. Il procuratore ha rilasciato una breve dichiarazione all’agenzia stampa EFE, facendo intendere che il futuro del suo assistito è ancora tutt’altro che deciso. Si può ancora sperare.