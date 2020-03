Calciomercato Napoli, si pensa sempre a Jeremie Boga

Il calciomercato del Napoli rimane nel vivo anche a un mese di distanza dalla fine della sessione invernale. I nomi si stanno sprecando come al solito, ma alcuni profili sembrano effettivamente alla portata degli azzurri e stanno stuzzicando gli addetti ai lavori. Jeremie Boga è uno di questi. Il Napoli continua a pensarci e ormai è diventato un accostamento di mercato ricorrente. Proseguono le voci sul forte interesse del club azzurro sull’esterno del Sassuolo, che secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è un pallino del ds Cristiano Giuntoli. “A giugno il ds proverà l’affondo per Boga del Sassuolo” ribadisce la rosea. Il tutto qualora non ci fossero stravolgimenti relativi al calciomercato internazionale, naturalmente. Molti campionati sono a rischio e anche le coppe europee potrebbero essere interrotte a causa dell’emergenza del Coronavirus. Disputare l’Europeo sembra un’utopia. Di conseguenza, la FIFA potrebbe prendere decisioni importanti anche in merito alle trattative fra i club.