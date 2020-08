Calciomercato Napoli, si pensa ancora a Jeremie Boga mentre si valutano 5 cessioni

Il Napoli punta ancora Jeremie Boga, ma la concorrenza è notevole. Anche l’Atalanta e il Borussia Dortmund sono sull’esterno del Sassuolo. Sembra che i neroverdi non siano disposti ad accettare offerte inferiori ai 40 milioni di Euro, ricordando come la prima proposta del Napoli di 20 più il cartellino di Amin Younes sia stata respinta. Il Napoli ha provato anche ad inserire alcuni giovani per ingolosire il Sassuolo, ma invano.

Sul fronte delle cessioni, invece, dovrebbero essere almeno 5 i movimenti in uscita. Da non escludere l’addio di Kalidou Koulibaly, per cui però bisognerà colmare il divario tra offerta del Manchester City di 60 milioni e la richiesta del Napoli di 80. Ipotesi prestito, invece, per Hirving Lozano. L’attaccante messicano potrebbe essere girato ad un club italiano per consentire un migliore adattamento alla Serie A. In particolare il Genoa, che si è assicurato la salvezza nell’ultima giornata, potrebbe essere il club favorito per assicurarsi le prestazioni dell’esterno.