Calciomercato Napoli, si lavora sui rinnovi: Aurelio De Laurentiis vuole la clausola per Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski

Il Napoli sta continuando a lavorare sul mercato e secondo il sito de La Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato qualche sviluppo nelle ultime ore. “Le clausole sono l’argomento che ha impedito, finora, che si raggiungesse l’accordo con Milik e Zielinski. I due casi sono diversi, ma simili per quello che riguarda la clausola rescissoria che De Laurentiis vorrebbe inserire nei rispettivi contratti. I giocatori non sarebbero d’accordo. Ma questo non è l’unico problema, perché c’è anche l’aspetto economico a fare la sua parte”, si legge sul portale della rosea.

“Attualmente, Milik ha uno stipendio di 2,5 milioni all’anno e in fase di trattativa ne ha chiesti 4, mentre il club non vorrebbe andare oltre i 3 milioni. Diciamo che l’intesa potrebbe esserci a 3,5, ma va risolta prima la questione clausola. Le parti si ritroveranno quanto prima. Stesso discorso per Zielinski, il quale ha uno stipendio di 1,1 milioni a stagione ed anche lui ha chiesto un robusto aumento: 2 milioni. Per entrambi il rinnovo sarà fino al 2024”.