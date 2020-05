Calciomercato Napoli, si inizia a temere anche per i contratti in scadenza nel 2021

I dubbi di mercato rimangono sempre gli stessi in casa Napoli. Prima l’ammutinamento, poi la discussione sui tagli degli stipendi per l’emergenza e la necessità di tenere basso il monte-stipendi. Chiaramente, tutto ciò ha complicato ulteriormente alcune situazioni che si trascinano già da tempo. Il caso più antipatico resta quello di Dries Mertens, in scadenza a giugno. Dopo la stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in un pranzo di due mesi fa per un biennale a 4,5 milioni di Euro più bonus e premio alla firma, si è fermato tutto. Il Chelsea ci prova. Per Josè Callejon, invece, non si registrano contatti tra le parti e la sensazione è che il ritorno in Spagna sia più una scelta familiare già pianificata da tempo.

Non c’è molto tempo neanche per i rinnovi dei contratti in scadenza 2021. Il rinnovo di Elseid Hysaj resta lontano ed è molto probabile una cessione. Situazione diversa per Nikola Maksimovic. I giocatori di maggior valore ad un anno dalla scadenza sono i due polacchi. Piotr Zielinski vuole restare, ma Arkadiusz Milik chiede un ingaggio troppo elevato per prolungare.