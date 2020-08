Calciomercato Napoli, sfuma il sogno del ritorno di Edinson Cavani: Benfica a un passo

Le ultime notizie di mercato provenienti dal Portogallo parlano di un Edinson Cavani a un passo dall’accordo con il Benfica. Il contratto di tre anni con i lusitani è già pronto e per i media locali l’attaccante sarà a Lisbona già domenica, per poi sostenere ad inizio settimana le visite mediche. In un’intervista ad Espn, il fratello-agente dell’uruguayano ha definito la trattativa ben avviata, ma non ancora chiusa: “Si va avanti, ma non c’è niente di firmato”.

Per mesi i tifosi del Napoli hanno sognato il ritorno del “Matador” all’ombra del Vesuvio, come già accaduto più volte negli scorsi anni. A quanto pare, il sogno d’amore non si realizzerà. Mai le possibilità di un nuovo trasferimento erano state così concrete, ma arrivati a questo punto non si può non riconoscere che a 33 anni Edinson Cavani non vestirà mai più la maglia azzurra. Il record di Dries Mertens è al sicuro: solo lui avrebbe potuto batterlo.