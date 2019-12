Calciomercato Napoli, scambio con la Juventus tra Elseid Hysaj e Mattia De Sciglio?

in

I nomi per il calciomercato di gennaio del Napoli si stanno sprecando. Secondo le ultime indiscrezioni, adesso anche Mattia De Sciglio sarebbe finito nel mirino del ds Cristiano Giuntoli. Potrebbe essere lui a sostituire Faouzi Ghoulam, sfruttando la sua duttilità e la sua abilità di destreggiarsi su entrambe le fasce. Gennaro Gattuso attende pazientemente. La Juventus vuole in cambio Elseid Hysaj, ex pupillo di Maurizio Sarri dai tempi dell’Empoli.

L’albanese non è più convinto di rimanere a Napoli, anche perché Giovanni Di Laorenzo gli ha bellamente soffiato il posto. Torino sarebbe la destinazione ideale per lui. Le voci più recenti di mercato insistono molto su questa trattativa. Sull’altro fronte, Mattia De Sciglio riabbraccerebbe addirittura un suo vecchio compagno di squadra, quel Rino Gattuso oggi allenatore. Il terzino aveva esordito col Milan nel finale dell’ultima stagione di “Ringhio” al Milan, collezionando 3 presenze che gli valsero già la prima convocazione nella Nazionale di Cesare Prandelli.