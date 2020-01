Calciomercato Napoli, parla l’agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo

Mario Giuffredi, agente dei terzini Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società.

“Sembra che Hysaj abbia ricominciato a fare ciò che faceva con Sarri. Ha piena fiducia, questo gli fa aumentare l’autostima. E per questo sta facendo prestazioni importanti. Gattuso vuole avvicinarsi al suo modo di giocare per uscire dal tunnel, ma dipenderà anche dal mercato. Vedremo se coi calciatori che vuole riuscirà a replicare quel gioco. Abbiamo parlato nelle scorse settimane del rinnovo di contratto, ma poi vediamo. Non siamo disponibili ad aspettare a vita. Ci vuole rispetto per le persone, per i calciatori che hanno dato tanto. Potremmo scegliere di non rinnovare più e andare via in estate. I rinnovi o li fai o non li fai. Se sono così lunghi e logoranti diventano un male. Io avrei definito quanto prima queste situazioni per dare serenità ai calciatori e farli esprimere al meglio. Io butto le basi e do fiducia, invece così si creano incertezze per il futuro”.

“Prima dell’estate si pensava ad un Mario Rui lontano da Napoli, invece col passare del tempo è diventato sempre più leader e lo si vede anche dal fatto che il Napoli lo manda alle interviste. E’ un calciatore da Napoli e può stare bene a Napoli ancora per un po’ di tempo. Sarri? I napoletani sono nati signori, Sarri merita tutti gli applausi del mondo e sono sicuro che così sarà per ciò che ha dato alla città. Concordo col pensiero di Mario Rui, i napoletani applaudiranno Sarri. Sepe? Mi accodo alle parole del direttore sportivo del Parma Faggiano che ha detto che al momento è tra i primi cinque portieri italiani”, ha aggiunto il procuratore.

Qualche parola anche per Giovanni Di Lorenzo. “Ha fatto bene anche da centrale. Le prestazioni sono state importanti, poi è stato sfortunato in un paio di episodi, specie in quello con l’Inter. Sicuramente nel ruolo di terzino destro si esprime al massimo e può alzare il livello delle prestazioni”.