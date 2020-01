Calciomercato Napoli: Matteo Politano è vicinissimo, ma manca un dettaglio

L’incontro fra l’Inter e gli agenti di Matteo Politano nella sede del club nerazzurro si è concluso. Davide Lippi e Luca Pennacchi, a capo dell’entourage dell’esterno, hanno dato il benestare al trasferimento dell’esterno in azzurro. Manca solo la formalità, mentre Fernando Llorente potrebbe entrare nell’affare solo in un secondo momento. Il Napoli non è così certo di volersene privare. Non è facile trovare in giro, soprattutto a gennaio, un giocatore di quel livello disposto a fare da riserva. Il contratto di Matteo Politano, comunque, dovrebbe essere fino al 2024 con un ingaggio, finalmente accettato, da 2 milioni di Euro più bonus a stagione. Si tratta di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di Euro. I contatti telefonici portati avanti quest’oggi da Cristiano Giuntoli con l’entourage del calciatore hanno avvicinato rapidamente il laterale offensivo classe ’93. Resta da capire se l’Inter si impunterà costringendo il club azzurro a cedere Fernando Llorente.