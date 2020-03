Calciomercato Napoli, Luca Marchetti crede ancora nel rinnovo di Dries Mertens

L’emergenza del Coronavirus ha portato il mondo del calcio a conoscere una fase di stallo. Difficile capire o prevedere quando finirà e si tornerà alla normalità. Anche il mercato è di fatto congelato, insieme ai rinnovi contrattuali che si stavano sviluppando in queste settimane. Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dei possibili movimenti in attacco in casa Napoli. Secondo lui non ci saranno problemi per gli azzurri. “In questo momento non ci sono segnali legati al rinnovo di Milik, quindi è chiaro che la società si stia guardando intorno e stia ampliando i propri orizzonti. Sono usciti i nomi di Jovic del Real Madrid e di Moron del Betis, è chiaro che si tratterebbe di investimenti differenti con il primo che costerebbe di più. Mertens? Non penso ci sia da preoccuparsi, in questo tempo i legali avranno avuto modo di rileggere meglio i contratti”.