Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne è stato proposto all’Inter da Mino Raiola

L’ultima bomba di mercato arriva da Alfredo Pedullà di Sportitalia. Secondo le informazioni del giornalista, Mino Raiola ha proposto all’Inter Lorenzo Insigne per giugno. I rapporti tra i club sono buoni, dato che hanno appena concluso l’affare di Matteo Politano. Nei prossimi mesi si faranno le dovute valutazioni, considerando la crisi e il momento di confusione che stanno caratterizzando il club azzurro.

Sul suo sito ufficiale, il giornalista è stato chiaro. “Nei colloqui recenti, recentissimi, tra Mino Raiola e l’Inter, ecco una proposta (per il momento solo quella) che farà discutere. L’agente ha chiesto al club nerazzurro se fosse interessato a Lorenzo Insigne, un discorso evidentemente per la prossima estate. Insigne, recentemente a segno contro la Lazio in Coppa Italia, non sta vivendo un momento semplicissimo a Napoli, già la scorsa estate erano state valutate alcune proposte ma senza che ci fossero i numeri giusti. Possibile che Raiola voglia trovare una soluzione per la prossima stagione, intanto l’ha proposto all’Inter”.