Calciomercato Napoli, la Roma di Dan Friedkin ha puntato Dries Mertens

Dan Friedkin sembra davvero pronto a influenzare il calciomercato del Napoli. Il prossimo proprietario della Roma ha tutta l’intenzione di conquistare subito l’amore della piazza giallorossa a suon di acquisti illustri. Sono tre i nomi che la “Lupa” sta valutando per gennaio, così da colmare il vuoto legato al ruolo di vice-Dzeko. Kalinic non ha funzionato e non è mai piaciuto del tutto ai tifosi. Stando a Il Messaggero, la Roma starebbe pensando a Mariano Diaz del Real Madrid, ad Andrea Petagna della SPAL e a Dries Mertens, che Maurizio Sarri aveva reinventato come “falso nueve” nella stagione 2016/2017. Proprio come finto centravanti, il belga lottò per la classifica dei marcatori perdendo contro lo stesso Edin Dzeko all’ultima giornata di campionato. Insomma, qualora l’attuale attaccante azzurro riuscisse a liberarsi del tutto dal vincolo partenopeo, a giugno potrebbe anche restare in Italia e sposare la causa capitolina. Oggi la Roma sta andando molto meglio del Napoli in Serie A.