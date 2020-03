Calciomercato Napoli, il rinnovo di Piotr Zielinski è sempre più vicino

Quello di Piotr Zielinski ha la precedenza tra i rinnovi del Napoli. Secondo la redazione di Sky Sport, infatti, il centrocampista polacco col contratto in scadenza nel 2021 è vicino all’accordo definitivo. La trattativa tra il giocatore e il club va avanti da più di un anno. L’intesa è nella volontà di entrambe le parti e nell’ultima bozza condivisa manca ancora qualche dettaglio.

Di sicuro il calciatore è al centro del progetto, considerando che si parla della sua permanenza già da quando c’era Carlo Ancelotti. Gennaro Gattuso non ha mai bocciato Piotr Zielinski e dunque il rapporto può proseguire tranquillamente. Per il Napoli è molto importante che il centrocampista rimanga. Aumenterà, oltre che l’ingaggio, la sua clausola rescissoria, attualmente a 65 a milioni di Euro. Il Napoli vuole portarla a una cifra vicina ai 100 milioni di Euro. Per la firma bisogna ancora attendere, ma ormai ci siamo: Piotr Zielinski resterà in azzurro.